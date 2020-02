E’ venuta a mancare a Sperone la Signora Maietta Francesca di anni 91, conosciuta come “Cicchina”. I nipoti la ricordano cosi: “Ci mancherai tanto nonna, oggi è il giorno più triste della nostra vita. Eri il nostro bene più grande ci mancherai all’infinito. Sei stati qui insieme a noi per tanto tempo e non pensavamo che te ne andassi così presto. Dai tuoi nipoti, guidaci anche da lassù, noi continueremo a volerti un mondo di bene”.

