NON È PIU’. Visciano lutto Brigida D’Elia

Né danno il triste annuncio i figli Cristina, Carlo, Filomena, Maria e Bruno, i fratelli Sabato e Raffaele, i generi Gino Corsini, Gianfranco Arzuffi e Sebastiano D’Avanzo, le nuore Colomba Caruso e Santina La Manna, i cognati, le cognate e i parenti tutti. I funerali si terranno il 24 giugno alle ore 10 a partire dalla casa dell’Estinta in via Pellegrino Gambardella per la Chiesa Maria Assunta in Cielo.

L’Atapc – Protezione Civile esprime il suo cordoglio al socio Carlo D’Avanzo per la perdita della sua cara mamma.

