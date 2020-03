La comunità Viscianese in particolare l’Associazione Per la Tutela dell’Ambiente e Protezione Civile “A.T.A.P.C.” partecipano al dolore che ha colpito la famiglia D’Onofrio per la perdita prematura del caro PIETRO. Il cordoglio alla famiglia anche dalla redazione tutta di Bassa Irpinia.

