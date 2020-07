Nota congiunta del Comune di Morra de Sanctis e della Pro Loco “Morra de Sanctis”

In merito all’evento “A 50 anni dalla partita del secolo” che avrebbe dovuto tenersi il 31 luglio presso il Comune di Morra de Sanctis, gli organizzatori, valutati attentamente tutti i vincoli imposti dalla situazione emergenziale per la pandemia in corso causata dal Covid-19, e valutati gli aspetti di sicurezza per il pubblico, hanno reputato opportuno rinviare la manifestazione al 2021. “Ci rammarichiamo perché sarebbe stata una serata di sport e cultura” ha affermato il vice sindaco di Morra On.le Dott. Enrico Indelli, il quale ha aggiunto “Abbiamo reputato opportuno pensare prima alla totale sicurezza del pubblico in questo periodo così complicato e proprio per questo abbiamo valutato, con i nostri tecnici e gli altri organizzatori, la non fattibilità, al momento, della manifestazione. Non solo, però, un motivo di sicurezza, ma anche di fruizione: vogliamo, infatti, vista l’importanza della manifestazione e degli ospiti che avrebbero partecipato, che tutta la popolazione avesse potuto assistere e quindi aspetteremo tempi migliori perché tutti possano ascoltare il racconto di una partita che ha cambiato la percezione culturale dello sport più diffuso del nostro Paese.”

adsense – Responsive – Post Articolo