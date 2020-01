NOVITA’. I nostri articoli da oggi li potrai anche ascoltare e non solo leggere.

🔊 Ascolta l'articolo

Una nuova funzione è stata aggiunta al nostro sito web che da la possibilità ai nostri lettori di non leggere solo l’articolo ma anche poterlo ascoltare. Funzione molto utile per chi si trova alla guida e vuole immediatamente informarsi su una notizia appena pubblicata o anche chi per esempio fa Jogging e vuole rimanere sempre informato. Queste sono alcune dei vantaggi della nuova funzione che troverete all’inizio di ogni articolo con la funzone “Ascolta l’articolo”. Un semplice click e il gioco è fatto.

adsense – Responsive – Post Articolo