Nuova giunta a Napoli. Europa Verde: “L’assessore Gaudini non ci rappresenta. Mai avremmo accettato di entrare in una giunta per 3 mesi. “

“Poichè alcuni organi di informazione hanno attribuito ai Verdi- Europa Verde l’appartenenza del neo assessore Gaudini al Comune di Napoli, riteniamo doveroso precisare che il consigliere in questione, così come il consigliere Buono, non fanno più parte da tempo del nostro soggetto politico, pur essendo stati eletti grazie ai nostri voti, e quindi non ci rappresentano. Inoltre per cultura politica e amministrativa, e per etica, siamo contrari ai continui cambi di giunta e di casacca nelle pubbliche amministrazioni, ancora di più se a pochi mesi dalla fine del mandato e, quindi, dal rinnovo dell’Ente. Queste scelte sono sempre esclusivamente di stampo elettorale e quindi lontane dal nostro modus operandi” dichiara il gruppo di commissariamento regionale dei Verdi- Europa Verde a Napoli e in Campania.

