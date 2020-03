Nuovo brano discografico per Alessandro Conte: “E figli do Maio”. Video

Nuovo disco per Alessandro Conte, noto cantautore napoletano del baianese che ha presentato in esclusiva alla nostra testata, “Bassa Irpinia”, la sua canzone “E figli do Maio”, dedicata al proprio paese ed in particolare alla secolare festa del Maio in onore di San Sebastiano. Un brano che fa parte di un cd che contiene altri 12 canzoni del suo repertorio. Il cantante avellano ha voluto presentarci il suo nuovo brano che dalle prossime ore sarà ascoltabile sui social e sulle varie piattaforme. Ecco in allegato il video dell’intervista con il brano.

