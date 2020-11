Nuovo modello di accoglienza presso gli uffici delle Entrate delle province di Avellino e Benevento.

Dal 16 novembre cambiano le modalità di accesso negli uffici dell’Agenzia delle Entrate di Avellino, Ariano Irpino e Benevento. Il canale di comunicazione privilegiato resterà quello online, mentre per le pratiche che non possono essere risolte grazie al web sarà necessario prenotare un appuntamento.

Grazie a questo nuovo modello di accoglienza, partito il 15 settembre scorso in via sperimentale ed esteso in due mesi a tutti gli uffici delle Entrate in Campania, i contribuenti potranno recarsi in Agenzia in assoluta sicurezza all’orario stabilito, senza attese, code o assembramenti.

I servizi di assistenza “agili” – Sul sito delle Entrate è possibile consultare l’elenco dei “servizi agili” che permettono di interloquire con l’Agenzia utilizzando le piattaforme web, tramite mail, Pec oppure al telefono. I contribuenti possono anche utilizzare i servizi telematici fruibili senza registrazione, senza recarsi in ufficio. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’App delle Entrate. Oltre alle credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell’area riservata tramite SPID, il Sistema Pubblico dell’Identità Digitale, o tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS). È inoltre disponibile online la nuova guida ”Benvenuti in Agenzia” per un fisco a portata di click, che illustra tutte le modalità e i passi da seguire per accedere ai servizi fiscali, catastali e ipotecari dell’Agenzia delle entrate: dal sito internet, con e-mail o posta elettronica certificata (PEC), dall’App mobile dell’Agenzia o prenotando un appuntamento in ufficio.

Come prenotare un appuntamento in Agenzia – I cittadini possono prenotare gli appuntamenti tramite il sito internet, nella sezione “Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Prenota un appuntamento”, oppure tramite l’App mobile “AgenziaEntrate”, scaricabile gratuitamente dagli store IOS, Google e Microsoft, con cui si può accedere dal proprio smartphone o tablet a servizi come il cassetto fiscale, la dichiarazione precompilata o la richiesta del Pin. Sempre dal sito delle Entrate è possibile ottenere un web ticket (“Contatti e assistenza” > “Assistenza fiscale” > “Elimina code online (web ticket)”), che consente di prenotare un biglietto elimina code presso un ufficio dell’Agenzia da utilizzare nello stesso giorno e limitatamente ad alcuni servizi. Per prenotare gli appuntamenti i contribuenti possono anche utilizzare il Centro unico di prenotazione ai numeri 800.90.96.96 oppure 06.96668907 da telefono cellulare scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24 e consentono di scegliere l’ufficio presso il quale recarsi, il servizio, oltre al giorno e all’ora desiderati.

Per prenotare gli appuntamenti, inoltre, è possibile chiamare i centralini delle Direzioni Provinciali e seguire la procedura guidata per la prenotazione presso l’Ufficio territoriale di interesse.

DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO centralino 0825.773111

· Ufficio di Avellino – Collina Liguorini

· Ufficio di Ariano Irpino – Piazza Enea Franza

DIREZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO centralino 0824.379111

· Ufficio di Benevento – Viale Aldo Moro

I numeri di assistenza telefonica – Per le informazioni fiscali di carattere generale e sui servizi telematici, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17 è possibile contattare gli operatori dell’Agenzia delle Entrate ai seguenti numeri:

· 800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito; per informazioni su materie fiscali e catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali.

· 0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore.

Inoltre è possibile prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta. Per le chiamate dall’estero è attivo il numero 0039.06.96668933 (il costo è a carico del chiamante).

C’è anche un servizio SMS che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un SMS al numero 339.9942645.

adsense – Responsive – Post Articolo