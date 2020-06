NUSCO. I Vigili del Fuoco verificano la stabilità della croce del campanile

I Vigili del Fuoco di Avellino, durante la giornata di oggi 15 giugno, sono intervenuti nel Comune di Nusco, per una verifica di stabilità alla Croce in ferro posizionata sulla cupola del campanile della Cattedrale di Sant’Amato, in piazza De Santis. Sul posto si è portata la squadra del distaccamento di Montella, insieme al nucleo S.A.F.(speleo-alpino-fluviale) della sede centrale di Avellino. Dopo essere saliti alla sommità della cupola, con una manovra di progressione dal basso verso l’alto all’interno del Campanile, e un’attenta valutazione della stabilità della Croce, pur non essendoci un pericolo imminente, si è interdetto al passaggio l’area sottostante, e quindi di conseguenza l’accesso al luogo di culto, fino alla messa in sicurezza della Croce da parte delle autorità competenti.

