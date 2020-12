Nusco. Si ribalta autocarro che trasportava cassoni di vinaccia, 62enne montorese alla guida illeso.

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, nel pomeriggio di oggi 4 dicembre è intervenuta nel territorio del comune di Nusco, e più precisamente in contrada Mito, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autocarro che trasportava cassoni di vinaccia, il quale si ribaltava. L’uomo alla guida di 62 anni, originario di Montoro, non ha riportato conseguenze, e per il recupero del pesante automezzo si è reso necessario l’intervento dell’autogru dalla sede centrale di Avellino.

adsense – Responsive – Post Articolo