‘O PRUVERBIO D’ ‘O JUORNO. Lunedì 3 agosto 2020

di Gianni Polverino

A Sant’Aspreno miette ‘a capa ‘int’ ô pertuso.

Invocato per guarire dall’emicrania. Nell’omonima chiesa, sull’altare, vi era un foro dove i fedeli, per guarire, introducevano la testa.



Il patrono principale di Napoli, San Gennaro, con il suo periodico miracolo ha offuscato nei secoli la memoria dei quasi 50 protettori della città partenopea. I napoletani hanno dimenticato o addirittura non conoscono il primo vescovo della comunità cristiana partenopea, Sant’Aspreno, mentre San Gennaro fu vescovo di Benevento e morto martire a Pozzuoli.

