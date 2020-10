di Gianni Polverino

Fatte ’o lietto ca nun saje a cchi aspiette, arreciéttate ’a casa ca nun saje chi trase.

Rifai il letto, ché non sai chi aspetti; metti in ordine la casa, ché non sai chi entra. In casa bisogna tenersi pronti, anche a visite inaspettate.

