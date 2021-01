di Gianni Polverino

Nun sputà ’ncielo, ca ’nfaccia te torna.

Non sputare in cielo, ché ti ritorna in faccia. È un insegnamento ad essere un po’ più umili nella vita. Non disprezzare la buona sorte, nè tantomeno giudicare le persone e le loro azioni.

