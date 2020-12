di Gianni Polverino

Mo vène Natale, nun tengo denare, m’appiccio ’na pippa e me vaco a ccuccà.

Vecchia filastrocca napoletana. Questa cantilena la pronunciavano quei vecchietti fumatori di pipa, davvero poveri, per il quale il Natale non era regali e abbuffate varie.

