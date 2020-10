OFFERTE DI LAVORO. Camposano, il Supermercato Ragozzino cerca personale da inserire nel proprio gruppo di lavoro

Cercasi ragazza da inserire nel nostro team; dinamica e con voglia di lavorare, dovrà ricoprire il ruolo di scaffalista e cassiera. Inserimento immediato!

Cercasi aiuto macellaio, con esperienza e con voglia di lavorare.

Sei interessato? Contattaci in privato, manda il tuo CV e fissiamo un appuntamento!Il curriculum si può anche portare fisicamente presso il supermercato, in via Marconi 41, Camposano.

Ci potete contattare su Messenger, in Direct su Instagram, sulla nostra mail: supermercatiragozzino@gmail.com o anche chiamare al numero 0813354573

