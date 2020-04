Oggi 25 Aprile, la festa della “Liberazione” nessun corteo, si canta “Bella ciao” in balcone

Sono passati ben 75 anni dalla Liberazione del nostro Paese dal nazifascismo mettendo così fine a vent’anni di dittatura fascista e a cinque anni di guerra, e per la prima volta non si svolgerà nessuna manifestazione nazionale e\o locale per l’emergenza Coronavirus, o quanto meno non può essere celebrato in modo tradizionale. Proprio a causa delle restrizioni legate al coronavirus per il 25 aprile odierno l’Anpi (l’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) ha organizzato una manifestazione virtuale, con un vero e proprio comizio trasmesso in streaming e Bella ciao cantata dai balconi di tutta Italia, al tempo stesso, tramite la piattaforma 25aprile2020.it si raccoglieranno fondi per Caritas e Croce rossa italiana, il tutto è previsto per le ore 11,00, si aprirà con l’Inno di Mameli.

