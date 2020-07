Oggi firmato Protocollo per il trasferimento di attrezzature sportive delle Universiadi dalla Regione Campania al Comitato CONI Campania.

È stato sottoscritto oggi a Palazzo Santa Lucia un Protocollo d’intesa con il quale la Regione Campania trasferisce al Comitato regionale CONI Campania, a titolo gratuito, le attrezzature sportive acquistate dall’Agenzia Regionale per le Universiadi e acquisite al patrimonio della Regione Campania. Il CONI, a sua volta, si impegna a coinvolgere tutte le federazioni sportive interessate a livello regionale, nell’ottica di realizzazione di progetti sportivi di elevato interesse, di natura agonistica e amatoriale, per promuovere l’attività sportiva in particolare tra i giovani, anche disabili. Il Protocollo vede impegnata anche l’Agenzia Regionale per le Universiadi che ha seguito la realizzazione degli eventi e degli impianti.

