Oggi la presentazione della squadra PD presso la Federazione Provinciale del Partito, Petracca: “Favorire l’occupazione e sburocratizzare, faremo campagna elettorale di grande compattezza”.

“La nostra è una squadra coesa e faremo una campagna elettorale caratterizzata da grande compattezza. Oggi la presentazione presso la Federazione Provinciale del Partito Democratico Irpinia.

Ho ringraziato per il lavoro svolto in questi mesi Aldo Cennamo che si è impegnato con grandissima intensità per arrivare a questo risultato.

Ho aderito al Partito Democratico da quasi un anno. Dopo un colloquio con il nostro segretario nazionale Nicola Zingaretti. Il mio è stato un ragionamento politico, da uomo di centrosinistra quale sono, da uomo che crede che la politica vada fatta all’interno dei partiti.

L’ho fatto senza pensare a possibili convenienze. Le condizioni di allora non erano certo quelle di oggi: il Pd veniva da una scissione e nessuno dava per vincente il centrosinistra in Campania. Ho scelto perché ho creduto in un percorso politico, condotto tra l’altro come fatto corale e non individuale. La politica ha senso nella relazione con gli altri. E con me c’è un gruppo.

In questa legislatura abbiamo realizzato molto in Regione. Sull’agricoltura abbiamo raggiunto risultati di grande valore. La mission dei prossimi cinque anni sarà sburocratizzare come strumento per agevolare gli investimenti, rendere competitivi i nostri territori, favorire l’occupazione. E poi la centralità degli enti locali, come già è stato fatto, su input del presidente De Luca, in questi ultimi anni: se i sindaci del Pd, che sono maggioranza in Irpinia riusciranno ad essere guida dei processi, avremo risultati lusinghieri che cambieranno il futuro dell’Irpinia”

