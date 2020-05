OMS: Questo virus potrebbe non andarsene mai, potrebbe diventare endemico come l’Hiv

Nel momento in cui il mondo discute di come uscire dal lockdown per riavviare un’economia globale messa in ginocchio dal Covid-19, arriva un avvertimento dall’Oms. Il coronavirus potrebbe diventare endemico come l’Hiv, ha spiegato l’Organizzazione mondiale della sanità, mettendo in guardia i governi contro qualsiasi tentativo di prevedere per quanto tempo continuerà a circolare fra la popolazione e chiedendo un “enorme sforzo” per contrastare il Covid-19.

“È importante essere chiari: potrebbe diventare un altro virus endemico nelle nostre comunità e non scomparire mai”, ha spiegato Michael Ryan, direttore esecutivo del Programma di emergenza dell’Oms durante un briefing online. “Penso che sia importante essere realistici e non credo che nessuno possa prevedere quando questa malattia scomparirà”, ha aggiunto Ryan, secondo quanto riportato da Reuters a Ginevra.

L’esperto ha aggiunto che il mondo sta dimostrando un certo controllo su come ha affrontato la malattia, è però richiesto ora un altro “sforzo enorme” in attesa che nei prossimi mesi venga trovato un vaccino efficace, un punto che l’esperto ha giudicato critico. Perché, ha aggiunto, è vero, oltre 100 potenziali vaccini sono in fase di sviluppo, compresi alcuni già in studio clinico, ma Ryan ha sottolineato le difficoltà nel trovare un rimedio efficace contro i coronavirus.

Il direttore generale dell’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha aggiunto che “l’obiettivo è nelle nostre mani, sono affari di tutti e dovremmo tutti contribuire a fermare questa pandemia”.

