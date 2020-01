Operazione open day. Porte aperte al liceo statale “E. Medi” di Cicciano (na)

Ormai è tutto pronto per l’annuale OPEN DAY, momento di informazione e di condivisione.

La Comunità del liceo “E. Medi” di Cicciano si appresta ad accogliere i futuri studenti e i loro genitori nell’ambito di quella che è una iniziativa di grande rilievo per l’orientamento nella scelta degli studi superiori.

Sabato 11 GENNAIO 2020, a partire dalle ore 15,30 e fino alle ore 19,30, la sede unica del liceo Statale di Cicciano ,Via Madre Teresa di Calcutta, si appresta ad aprire le proprie porte per offrire con il supporto del dirigente scolastico Professoressa Maria Grazia Manzo, e l’apporto dei docenti, del personale scolastico e degli stessi alunni, un saggio del fare scuola in modo ricco ed articolato nel rispetto dei bisogni dei singoli. La finalità è guidare ed orientare gli allievi provenienti dalla scuola media secondaria di I° grado verso la scelta più idonea possibile ,in linea con le proprie inclinazioni ,i propri talenti e non ultime le attese .

Ricca la scelta di indirizzi:

LICEO SCIENTIFICO – LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE – LICEO ARTISTICO – LICEO LINGUISTICO

Un’offerta formativa ampia, poliedrica e multidisciplinare al fine di garantire a chi sceglierà di frequentare il Liceo Medi percorsi mirati per riuscire nei più qualificati atenei universitari , accademie artistiche, mondo del lavoro.

L’open day, per il liceo Medi, che ha una storia pregna di successi, è un’occasione di incontro e di confronto sul territorio. Il personale scolastico è a completa disposizione dei visitatori per soddisfarne le richieste ,consapevole dell’importanza della scelta che famiglie e adolescenti sono chiamati a fare.

Durante l’open day i genitori avranno “contezza” degli ambienti di apprendimento nei quali i propri figli cresceranno e diventeranno cittadini attivi e consapevoli. Avranno la possibilità di scambiare opinioni con altri genitori e, per i ragazzi, con altri coetanei; per i giovanissimi, di visualizzarsi in un “altrove” che li aspetta, perciò anche di elaborare un nuovo punto di riferimento che, insieme, dà il senso di una promozione non solo anagrafica, di un cambio di categoria che armonicamente si situa nel “diventare grandi”.

“Credo che l’open day rappresenti un modo o, meglio, una opportunità per l’istituzione scolastica, di aprirsi al territorio accogliendo famiglie e giovani per sostenerli in una fase delicata qual è la scelta dell’indirizzo di studi in un’ottica globale di crescita umana e culturale. La scuola deve perciò essere attenta alle mille dinamiche caratterizzanti un tempo “speciale” quello della scelta e deve raccontare e raccontarsi con onestà intellettuale e professionale“. E’ quanto dichiarato dalla D.S. Prof.ssa Maria Grazia MANZO

adsense – Responsive – Post Articolo