’Ordine architetti della provincia di Avellino. La legge di bilancio 2021, il contributo degli Architetti irpini alla giornata di studio

Il presidente dell’Ordine degli architetti irpini Erminio Petecca è intervenuto oggi al convegno studio organizzato dal Centro studi Alta Irpina unitamente Al Rotary Club S.Angelo, dal tema “ La legge di bilancio 2021” che si è avvalso del patrocinio degli ordini professionali provinciali e delle aziende irpine leader nel settore edile, con la partecipazione di autorevoli ospiti che hanno discusso sulla legge di bilancio, sulle novità del bonus casa, detrazioni fiscali, rottamazioni, tax planning e risorse finanziarie. Petecca ha manifestato ai professionisti presenti l’impegno promosso negli ultimi anni dal suo ordine a favore dell’attuazione del Superbonus 110, del Sismabonus e del Bonus Facciata. Oggi che tale processo è in una avanzata fase di realizzazione, occorre sottolineare l’importanza del progetto e del suo attuatore nel processo dei lavori edili. Il Superbonus rappresenta la principale possibilità per il rilancio dell’edilizia dal dopoguerra ad oggi. Recuperare il patrimonio edilizio significa riqualificare l’Italia. In particolare, con l’attuazione del Sismabonus si potrà migliorare il 57% degli immobili del paese che è stato realizzato prima degli anni ’80 e della nuova normativa antisismica. L’ordine degli architetti, sempre sensibile ai temi che riguardano il territorio, plaude all’importante iniziativa che si è svolta oggi con la moderazione dell’ing. Nicola Furcolo della società Acca software.

