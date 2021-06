Ordine architetti della provincia di Avellino. Una rete sociale per lo sviluppo del territorio irpino, se ne è discusso a Monteforte

L’Ordine degli architetti della provincia di Avellino plaude alla significativa iniziativa promossa dal Lions Club International che si è tenuta questa mattina in modalità Webinar dal tema: “Economia Circolare ed ecosistema sociale integrato” rivolto agli alunni ed insegnanti dell’Istituto I.C.S. Aurigemma di Monteforte Irpino al quale ha partecipato con un saluto il sindaco Costantino Giordano. Secondo il presidente del Club Lions Avellino Host, Angliola Pesiri, lo scopo è stato quello di stilare un protocollo di intesa per redigere le linee guida delle buone pratiche per la sostenibilità del territorio. Sono intervenuti il prof. Giovanni De Feo dell’Università di Salerno, Armando Masucci, direttore generale di Irpinia Ambiente, Valentino Tropeano presidente di Ato Rifiuti, Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti irpini, Francesco Iovino presidente dell’ente parco del Partenio e Luigi Mirone, responsabile di distretto Lions. Secondo il presidente degli Architetti Petecca, il governo del territorio è uno strumento utile per restituire economie alle aree interne della Campania, soprattutto nell’attuale periodo di pandemia, attraendo gli abitanti delle città vicine, a condizione però che questi concorrano a far conoscere e sviluppare un territorio e la sua comunità.

