ORDINE ARCHITETTI DI AVELLINO. Il Decreto Rilancio e le opportunità dell’efficientamento energetico

Si è tenuto oggi l’incontro organizzato dall’ordine degli Architetti della provincia di Avellino, in modalità webinar, dal tema “Il decreto rilancio e le opportunità dell’efficientamento energetico”. Ha aperto l’evento formativo, con un saluto, l’arch. Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti di Avellino. Ha moderato l’arch. Vincenzo De Maio, vice presidente dell’Ordine. Sono intervenuti: l’ing. Francesco Savini, project manager della società Cordivari,descrivendo l’inquadramento normativo dell’ecobonus, gli interventi detraibili per l’efficientamento energetico e le possibili soluzioni di integrazione rinnovabile; il perito Luigi Acampora, tecnico della società Immergas, ha illustrato alcuni prodotti innovativi per il risparmio energetico; l’ing. Simonetta Tino, altro tecnico della Immergas, ha illustrato con degli esempi concreti la funzionalità di uno specifico software. Si è trattata di una giornata di formazione tecnica per gli iscritti irpini molto interessante, il Decreto Rilancio, oltre a rappresentare un’opportunità di lavoro per la nostra categoria, è soprattutto una convenienza per i proprietari degli immobili, ed ha come fine quello di riqualificare le città ed i borghi d’Italia, lo dichiara il presidente Petecca.

