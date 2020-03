AVELLINO. Ordine degli architetti, l’attività amministrativa va avanti in videoconferenza

Anche ai tempi del Coronavirus l’ordine degli architetti della provincia di Avellino prosegue la propria attività istituzionale e supera le restrizioni di questi giorni d’emergenza avvalendosi della collaudata piattaforma GoTomeeting, riprendendo così regolarmente i consigli.

La seduta si è svolta in regime di smart working che consente un numero illimitato di collegamenti e, nello specifico, permette ad ogni consigliere partecipante da remoto di esprimere il proprio voto di assenso, dissenso o di astensione. Le votazioni vengono registrate dal sistema WebEx, rese pubbliche e controllate, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza istituzionale.

Diversi ed importanti i punti all’ordine del giorno che sono stati approvati all’unanimità: in particolare il bilancio consuntivo 2019. Per aderire alla modalità streaming per le sedute dell’ordine era stato effettuato un precedente incontro preparatorio nella modalità pre-coronavirus.

“Prendiamo a pretesto la necessità di far funzionare l’ordine, per tutto quanto puo’ servire agli iscritti, utilizzando la piattaforma web conference, per prepararci all’organizzazione del lavoro del prossimo futuro” lo dichiara il presidente degli architetti Erminio Petecca.

