Sant’Angelo dei Lombardi (AV). Orientamento scolastico all’Ite De Sanctis con la “Giornata dell’economia”

Domenica 17 gennaio ore 17.00 in diretta dalla pagina facebook e youtube dell’Istituto alunni e docenti ambasciatori a distanza dell’indirizzo economico. Oggi è la volta dell’anteprima della Notte del Liceo Classico con il video spettacolo “Seconda stella a destra”. La pandemia e la didattica a distanza non scoraggiano l’entusiasmo degli studenti del De Sanctis, che non rinunciano a promuovere l’indirizzo scolastico per le attività di orientamento in corso, trasformando il limite imposto in una opportunità. Come per gli altri indirizzi di studio anche l’Indirizzo tecnico economico dell’Istituto De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele apre una porta virtuale agli alunni delle scuole primarie di secondo grado, che in questi giorni e fino al 31 di gennaio sono alle prese con la scelta dell’indirizzo di studio da formalizzare.

Alunni e docenti diventano ambasciatori a distanza e si preparano ad accompagnare studenti e genitori in un percorso virtuale. “E’ la prima volta che realizziamo questo evento, inserito nelle varie attività di Orientamento in ingresso al fine di pubblicizzare il nostro indirizzo, nonostante le difficoltà relazionali e strutturali di una scuola “a distanza” annunciano gli studenti dell’Ite. “Lo scopo è quello di rendere nota la realtà dell’indirizzo tecnico economico ai ragazzi della scuola media di primo grado, che devono operare la scelta per il prosieguo degli studi. Attraverso la realizzazione di attività che riguardano l’economia aziendale, l’educazione finanziaria e alcuni aspetti del mondo del lavoro, gli alunni – guidati dai docenti – si sono messi in gioco esprimendo al meglio le loro capacità e competenze, cercando di far conoscere la natura dell’indirizzo tecnico come scuola al passo coi tempi”.

La “Giornata dell’Economia” mette in luce come teoria e pratica siano un binomio inscindibile nel percorso di un istituto tecnico, “che da sempre offre una solida base culturale necessaria per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni ma anche per proseguire gli studi universitari” argomentano i ragazzi. “Senza naturalmente trascurare la creatività e la fantasia che sono proprie dei giovani studenti, pronti e disponibili ad assumere nuovi ruoli organizzativi e a gestire nuove tecnologie per una diversa idea della scuola”.

Le attività di orientamento calendarizzate dall’Istituto avverranno in diretta streaming da remoto, con il consueto Open Day in call conference, che dal 10 gennaio vengono trasmesse sulla pagina ufficiale della scuola, ma anche con video colloqui riservati a studenti e genitori, video lezioni e manifestazioni scolastiche. Gli alunni interessati potranno partecipare, da remoto tramite webinar, a lezioni caratterizzanti il corso di studi di ciascun indirizzo del nostro Istituto. Dopo un primo Open Day del 13 dicembre scorso, la scuola ha realizzato il primo De Sanctis Friday, il 18 dicembre scorso, mentre restano confermate le date dell’8, 15 e 22 gennaio sempre alla stessa ora. I video colloqui invece, riservati ad alunni e/o genitori con i docenti e studenti dei vari indirizzi di studio sono calendarizzati per il 19 e 20 dicembre dalle 15.00 alle 17.00; e nei giorni 9, 13 e 18 gennaio alla stessa ora. Infine sono previste attività in versione on Demand, con la videoregistrazione delle lezioni delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio dell’Istituto “F. De Sanctis”; video di illustrazione degli ambienti scolastici dell’Istituto “F. De Sanctis”; e un power point di illustrazione dell’offerta formativa dell’Istituto “F. De Sanctis”.

Per le attività in presenza invece, è prevista la partecipazione delle alunne e degli alunni delle classi terze delle scuole medie ad attività laboratoriali, “Labforyou”, con visite pomeridiane scaglionate e contingentate, attraverso la messa a disposizione di pullman su cui verranno rispettate le norme di distanziamento. Non solo. L’orientamento del De Sanctis raggiunge le scuole che vorranno ospitare una delegazione di alunni e studenti, che sono incaricati di presentare l’offerta formativa dell’Istituto.

Per promuove l’Istituto e le innumerevoli attività che si svolgono durante l’anno scolastico, si alza il sipario sulle manifestazioni. Dopo il Concerto di Natale del Liceo Linguistico del 22 dicembre, oggi è la volta della Notte del Liceo Classico con la messa in onda sulla pagina facebook e youtube della scuola dello spettacolo “Seconda stella a destra”; la Giornata delle Scienze del Liceo delle Scienze Applicate il 19 gennaio 2021; e la Notte delle Stelle del Liceo Scientifico e Scienze Umane del 20 gennaio 2021. Si rende noto che per partecipare alle attività da remoto è necessario prenotarsi presso la Segreteria Didattica al numero 0827-1949146 oppure all’indirizzo mail avis014008@istruzione.it

Il De Sanctis raccoglie, la richiesta di ‘maggiori e reali competenze’ proprie della società complessa e accelerata negli anni da innumerevoli fattori, tra cui anche l’inclusione europea. Vi aspettiamo tutti al De Sanctis, la scuola in cui si costruisce il sapere e ci si prepara per il futuro.

