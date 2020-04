OSPEDALETTO D’ALPINOLO (AV) – Ruba arredo da giardino: ventenne denunciato dai carabinieri. Recuperata la ref

I Carabinieri della Stazione di Ospedaletto d’Alpinolo hanno denunciato un ventenne del posto, ritenuto responsabile di furto.

La pattuglia era impegnata nell’ambito dei servizi disposti per verificare l’attuazione delle disposizioni emanate dal Governo per il contenimento della diffusione del Coronavirus quando, a seguito della segnalazione di un furto, è intervenuta presso un’abitazione di Ospedaletto d’Alpinolo per il furto di componente d’arredo da giardino.

L’immediata attività d’indagine svolta dai Carabinieri, estrinsecatasi attraverso l’acquisizione di utili informazioni, ha permesso sia il recupero della refurtiva che l’identificazione del presunto responsabile.

Alla luce delle evidenze emerse, per il giovane è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

