P.O. DI ARIANO IRPINO, CALO DEI RICOVERI COVID RIAPERTA LA TERAPIA INTENSIVA

A seguito della diminuzione dei ricoveri di pazienti covid positivi presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino e l’azzeramento dei posti letto occupati in Terapia Intensiva Covid, l’Asl di Avellino ha disposto la riconversione del reparto da Terapia Intensiva Covid a Terapia Intensiva ordinaria, con n. 6 posti letto attivi.

Con la riapertura del reparto di Medicina generale e da oggi anche della Terapia Intensiva, l’Ospedale si conferma struttura di riferimento per il territorio attraverso il potenziamento dell’offerta di servizi sanitari e ospedalieri destinati alla popolazione.

Presso il P.O. di Ariano Irpino restano attivi n. 26 posti letto nell’Area Covid, 10 di Sub Intensiva e 16 in Medicina, per un totale di 7 pazienti attualmente ricoverati.

