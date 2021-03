PAGO DEL VALLO di LAURO. Le “Coccinelle” di Modestino Annunziata finiscono su “Geo Domenica” di RaiTre

Domenica scorsa, 14 marzo 2021, alle ore 08,50 nella trasmissione “Geo Domenica” di RaiTre condotta da Emanuele Biggi e Sveva Sagramola, è stata mostrata una particolare foto scattata nel Vallo di Lauro da Modestino Annunziata, fotografo, che aveva immortalato in uno scatto il letargo delle coccinelle. Foto scattata a Pago del Vallo di Lauro all’interno di una roccia in montagna. Lo scatto ha suscitato l’attenzione degli autori e dei conduttori della trasmissione che hanno voluto aprire la puntata proprio con la singolare foto delle coccinelle in “letargo”. Complimenti davvero ad Annunziata per la sua grande arte fotografica.

Clicca per vedere il video

