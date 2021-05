PAGO DEL VALLO DI LAURO. Paese in lutto per la tragica morte di Ylenia Lombardo di 33 anni

Ylenia Lombardo era una giovane mamma di 33 anni morta atrocemente in un incendio sviluppatosi ieri nel tardo pomeriggio nella abitazione di San Paolo Bel Sito dove viveva, al Corso Ferdinando Scala. Lei originaria di Pago del Vallo di Lauro si era trasferita da un pò di tempo nel comune a confine proprio con l’area lauretana. La notizia si è diffusa nella serata di ieri e prime ore di oggi e ha lasciato un’intera comunità nel dolore.

Tornando sulla dinamica dell’incendio, ieri sul posto appena lanciato l’allarme sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e quelli della compagnia di Nola, ma quando i soccorritori sono entrati nell’appartamento della 33enne hanno trovato il suo cadavere semi-carbonizzato. La dinamica dell’incendio però non convincerebbe gli investigatori che valutano anche l’ipotesi dell’omicidio e poi la messa in scena dell’incendio. In casa sarebbero state ritrovate anche macchie di sangue che potrebbero avvalorare l’ipotesi più grave, l’omicidio. Gli investigatori sono a lavoro per risolvere quanto prima un enigma che potrebbe avere scenari atroci.

