Questa mattina a Pago del vallo di Lauro un uomo ha sparato dei colpi di fucile indirizzati verso il conducente di un’auto che solo miracolosamente è rimasto illeso, per poi allontanarsi facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Lauro che hanno avviato immediate indagini. Non si esclude che si possa trattare di un regolamento di conti, ma sul punto sono in corso indagini.

adsense – Responsive – Post Articolo