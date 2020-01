Pallavolo. Francesco De Luca è il nuovo opposto dell’Atripalda.

di Redazione sportiva

Dopo la rescissione consensuale tra l’Atripalda Volleyball e l’opposto Roberti, alla base motivi personali di quest’ultimo, giunge il sostituto Francesco De Luca. Pallavolista di grande esperienza, classe 1986, l’anno scorso a Sabaudia ha ottenuto la promozione in A3. Nella stagione in corso si è dedicato al beach volley, esperienza già intrapresa nel 2017-2018. Non ha resistito al richiamo della pallavolo, militava nel Molfetta quando l’Atripalda centro’ la promozione in in A2. Ha disputato anche la Serie A1 con il Monza. L’atleta di Formia così si presenta alla piazza sabatina.

“Non sono qui x partecipare ma per vincere”. Queste le sue prime parole: “Voglio integrarmi al più presto con i ragazzi della squadra e cercare fin da sabato di fare il meglio possibile”

Ai tifosi dice: “Darò il massimo per questa maglia e spero di instaurare da subito un buon rapporto con i tifosi in modo da rompere subito la barriera della tribuna”.

adsense – Responsive – Post Articolo