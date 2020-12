Palma Campania – 2 associazioni donano regali all’ ospedale Moscati.

Quest’ anno il Natale è diverso, più sentito, più solidale e in quest’ ottica le 2 associazioni “Giovani Di Vico” e “O’ Pizzone” (Mario Amici Pizzone Nunziata) dopo l’esperienza di raccolta doni organizzata da Marco Savino, titolare di Bimbo Toys , hanno deciso di regalare i doni raccolti, al reparto pediatria dell’ospedale “Giuseppe Moscati di Avellino”.

Gli associati ringraziano infinitamente il primario dr. Antonio Vitale, il direttore dr. Antonio Medici e tutto il loro staff, per la possibilità data e di nuovo Marco Saviano, per averli resi partecipi di questa iniziativa. Sono questi piccoli gesti che rendono l’ uomo migliore.

