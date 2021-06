Palma Campania – Conclusione del mese Mariano – i ringraziamenti di don Tommaso Ferraro

Il mio più sincero grazie al Comitato Festa 2021, a tutti i collaboratori, al coro,ai gruppi presenti in Parrocchia, a tutti coloro che si sono impegnati per la buona riuscita della festa di quest’anno.

Ai sacerdoti che in questo triduo in onore della Vergine hanno pregato insieme a noi: don Marco Napolitano, don Ciro Toscano, don Paolino Franzese.

Un grazie di cuore al nostro Vicario Generale, mons Pasquale Capasso, al Sindaco dott. Nello Donnarumma, al Presidente del Consiglio dott. Mariagiovanna Peluso , all’Assessore alla Cultura Elvira Franzese per aver pregato con noi nel giorno della chiusura del mese mariano. Un grazie al nostro Vescovo mons Francesco Marino per gli auguri alla nostra Comunità Parrocchiale.

Un grazie sentito a Dio, che è stato sempre accanto a noi e ci ha guidato nella sapiente scelta di una festa tutta orientata all’Ascolto della Parola.

Infine un grazie alla Vergine Maria, Mater Dei, possa sempre proteggerci e sostenerci nel nostro cammino di ” famiglia allargata”, grazie a tutti, un abbraccio a tutti voi, ad multos annos!!!

Il vostro parroco, don Tommaso Ferraro.

