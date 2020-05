PALMA CAMPANIA. Giuditta Simonetti nominata coordinatrice di “Italia Viva”

Un nuovo impegno politico per l’avvocato Giuditta Simonetti, già in amministrazione di maggioranza nel Comune di Palma Campania, è stata nominata coordinatrice di Italia Viva da Ettore Rosato su indicazione di Ciro Buonajuto e Barbara Preziosi.

Il partito fondato da Matteo Renzi, oggi si arricchisce di nuove figure politiche, quali appunto, l’avv. Simonetti e Giovanni Corrado, Sindaco di Cicciano, per l’organizzazione su un territorio vasto e complicato come il Collegio elettorale di Nola -Campania 2 – che comprende ben venti cittadine di media e piccola grandezza per una popolazione di circa 240.000 abitanti.

“ E’ un onore – ha dichiarato l’avv. Simonetti- poter far parte ed aiutare a crescere un partito giovane come quello di Italia Viva che incarna perfettamente la mia visione politica.

Un partito dinamico, democratico e progressista, aperto a tutti , senza discriminazioni né BARONATI, con all’interno figure professionali di alto spessore, capaci di cogliere le esigenze del territorio e di trasformale in opportunità. Metterò tutte le mie forze in campo per onorare questo compito, ringrazio chi mi ha affidato questo incarico, oggi più che mai c’è bisogno di una politica concreta e affidabile”.

