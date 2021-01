Palma Campania (NA) – Si è tenuto l’ Open Day dell’ I. C. De Curtis. Video

Ieri 16 gennaio si è tenuto l’ Open Day alla De Curtis di Palma Campania, anche se a distanza i docenti e il Dirigente Scolastico Dott. Furino Francesco hanno presentato gli spazi dell’ Istituto e il piano dell’ offerta formativa ai genitori collegati on line che sono intervenuti numerosi all’ evento. Per ogni ordine di scuola gli alunni e i docenti hanno realizzato un video in cui venivano illustrati gli spazi e le attività svolte durante i vari periodi dell’anno scolastico .Le iscrizioni sono aperte fino al 25 gennaio.





