Palma Campania – Successo per la prima edizione del Concorso “Caro Gesù ti scrivo”

Si è tenuta ieri premiazione dei bambini vincitori della prima edizione del concorso “Caro Gesù ti scrivo” che ha riscosso molto successo sia per l’ enorme partecipazione sia per per l’ ottima critica ottenuta.

Don Tommaso Ferraro, parroco della chiesa Mater Dei, ha espresso la sua soddisfazione e i suoi ringraziamenti : “Un grazie di cuore a tutti per l’impegno profuso per la realizzazione della serata. Al Coro che ci ha allietato con canti natalizi, ai Collaboratori della Parrocchia, alla Giuria, agli amici di “Viva”, al vicesindaco Mimmo Rainone e all’Assessore alla Cultura Elvira Franzese, un grazie speciale ai tanti bambini che con le loro letterine ci hanno regalato gioie ed emozioni. Ottimo lavoro di squadra!!!! Non molliamo questi bambini ci hanno ridato speranza e gioia!!!”

Un plauso va ai bambini delle V del plesso capoluogo, della A. De Curtis e alle loro maestre per gli ottimi elaborati.

