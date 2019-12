Palma Campania – Successo per la terza edizione della Notte degli angeli

Ieri sera si è tenuta la terza edizione della Notte degli Angeli organizzata dalla Comunita’ Parrocchiale di Mater Dei guidata dal parroco don Tommaso Ferraro. L’ evento è iniziato alle 18 con l’ accoglienza, poi è arrivato babbo natale e si è proceduto all’accensione delle luminarie del giardino incantato. Alle 20 si è tenuto il concerto del coro gospel degli Angeli Metropolitani.

La chiesa era gremita, tra i presenti il sindaco Nello Donnarumma che ha ringraziato don Tommaso e tutti i suoi collaboratori per quanto fanno sul territorio.

Don Tommaso ha ringraziato il Sindaco e l’ amministrazione comunale e i rappresentati delle associazioni, per la loro presenza e l’ apprezzamento alle attività della sua comunità parrocchiale. Ha ringraziato tutti i suoi collaboratori che tolgono tempo alle loro famiglie per organizzare eventi ed iniziative che regalano sorrisi ai più bisognosi.

La manifestazione ha riscosso un enorme successo di pubblico e di critica ed ogni anno migliora sempre più.

