PALMA CAMPANIA. Una 54enne positiva al covid si allontana dall’ospedale di Nola, denunciata

A Palma Campania i carabinieri della locale stazione hanno denunciato una 54enne incensurata del posto. La donna era ricoverata presso l’ospedale civile di Nola perché positiva al coronavirus ma – senza alcuna autorizzazione – si è allontanata dalla struttura. Sono partite immediatamente le ricerche ed i carabinieri hanno trovato la 54enne a casa sua. Denunciata – per aver violato l’ordine dell’autorità dato per prevenire la diffusione di una malattia infettiva – è stata sottoposta in isolamento presso la sua abitazione. Accertato, infine, che durante il suo illecito comportamento la donna non aveva avuto contatti con alcuno. I carabinieri hanno comunque deciso di visionare le immagini dei sistemi di video sorveglianza presenti nella zona data l’importanza della tematica in questione.

