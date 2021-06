“Palm’Arte”, sprint per gli abbonamenti agli spettacoli teatrali: “Programma di emozioni e divertimento”

“È la seconda stagione che ho l’onore di dirigere grazie alla fiducia del sindaco Nello Donnarumma, della Dottoressa Elvira Franzese, dell’amministrazione comunale tutta”. Così Nicola Le Donne, direttore artistico del Teatro comunale di Palma Campania, commenta e introduce la stagione teatrale “Palm’Arte”, che partirà il prossimo 7 luglio e proseguirà fino a settembre, con una pausa nelle settimane centrali di agosto.

Spiega Le Donne: “Si tratta di un cartellone ricco di eventi, un cartellone che mette Palma Campania al centro della vita culturale e teatrale fortemente penalizza da questo periodo.

Abbiamo e non ho, perché siamo una squadra, scelto prima di tutto il mercoledì perché potesse essere una giornata infrasettimanale per consentire i week-end estivi e riempire la settimana a chi è già tornato dalle ferie. Il costo dell’abbonamento è popolare, grazie al contributo del Comune, perché all’arte devono poter avere accesso tutti. La forza di questo cartellone è la forte presenza femminile, artiste che tanto hanno dato e tanto daranno all’arte ci faranno emozionare e divertire.

Abbiamo provato, nonostante gli spazi e le limitazioni, a inserire vere e proprie compagnie teatrali come Oscar Di Maio , Atomi Bros e Ciak & Medico , una sfida ambiziosa, accanto alle serate di Rosaria DiCi , Gianni Parisi , Marianna Mercurio , Francesca Marini, Stefano Ariota quindi Palma sempre più protagonista e sempre più protagonista a Palma. Ma teatro è anche economia quella diretta e quella indiretta di tante persone che vivono il centro del paese, è promozione delle bellezze, è incontro, è confronto. Il teatro è di tutti. La nostra parte l’abbiamo fatta, con amore e professionalità ora tocca agli spettatori abbonarsi: il divertimento è assicurato.

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore alla cultura Elvira Franzese, per la quale “Palm’Arte è un grande momento di aggregazione culturale, è la prova che a Palma Campania la qualità della proposta culturale è sempre alta: ora aspettiamo il pubblico, gli spettatori, autentici protagonisti della stagione teatrale”.

Gli spettacoli si terranno presso il cortile antistante al teatro comunale, in via Municipio 74. Gli abbonamenti possono essere già acquistati: è sufficiente telefonare al numero 3792377322 oppure mandare una email a attivitaculturali@

