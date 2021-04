Parco dei Monti Picentini – Abusi edilizi, assoluzione e dissequestro

Dissequestrato un edificio sito nel Parco dei Monti Picentini situato a Montemarano e assoluzione per il collaudatore in corso d’opera, un architetto originario di Teora. Il processo iniziato nel 2019 ha visto tra i vari capi di imputazione l’abuso edilizio e la distruzione di un habitat all’interno di un sito protetto. La sentenza emessa del Tribunale di Avellino è stata emessa in data 23.04.2021 dal Giudice Lucio Galeota. Il Tribunale avellinese, ha accolto in pieno le tesi difensive dell’imputato, difeso dall’avvocato Emilio Cordasco del Foro di Avellino, assolvendolo con formula piena.

