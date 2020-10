PARI TRA SAVIANO 1960 E LA VIRTUS AVELLINO

Dopo ls sconfitta ad Acerra il Saviano, al P.Pierro, riesce solo a strappare un pareggio alla Virtus Avellino. Il risultato finale di 1 a 1 rispecchia le caratteristiche di una partita combattuta, equilibrata e alterna, dove le difese hanno prevalsosugli attacchi ed il gioco si è stagnato a centrocampo con ripartenze improvvise. Ad un primo tempo in cui i neroveredi locali hanno esercitato maggiore pressione, si è contrapposto nella ripresa il vantaggio degli ospiti al 69’ che Giorgio realizza con un calcio di rigore, decretato dal Sig Tedesco di Battipaglia che ravvisava un fallo all’interno dell’area di rigore di Bracale sul neo entrato Della Rocca. Nonostante l’uomo in meno, i neroverdi savianesi senza scoraggiarsi premono per conseguire il pari. Ci riescono all’86’ con Orefice che con un forte tiro dal limite dell’area batte Parisi. Formazioni:

ASD SAVIANO 1960 – Salsano, Manzo, Incarnato, Orefice, Bracale, Schioppa (23’ Leso), Ildebrante (53’Marulli), Piazzolla(67’ La Marca), Sorrentino, Salvato (87’ Notaro). A disp.: Cibelli, Falco, Ambrosino,, Schibano, Florio.All.re Natale Minichini.

VIORTUS AVELLINO 2013 – Parisi, Petriccione (66’ G.Della Rocca) Genovese, Madonna, Lattarulo, Nicodemo, Ripoli, Corcione, Giorgio (75’ Modano), D’Avella, Barzaghi (63’ Cucciniello). A disp.: De Matteis, Dello Iolo, S. Cucciniello, Gentil Da Silva, Sarno, Galdi. All.re G. Della Rocca.

ARBITRO: Tedesco di Battipaglia. ASSISTENTI: Vinciprova di Napoli e Carrozza di Battipaglia. RETI: al 69’ (rigore) Giorgio; 86’ Orefice. NOTE: gara giocata a porte Chiuse; espulso al 68’ Bracale. (Pasquale Iannucci)

