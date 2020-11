Parole per il futuro, con il giornalista Alessandro Barbano. L’evento è promosso dal Movimento ecclesiale d’impegno culturale e dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Nola.

Il Movimento ecclesiale d’impegno culturale e l’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Nola, con l’associazione Amici università cattolica, hanno promosso un webinar con il giornalista e saggista Alessandro Barbano, condirettore del Corriere dello Sport e già direttore de Il Mattino, che si terrà domani, giovedì 26 novembre, dalle 18.30, in diretta streaming sulla pagina Facebook inDialogo Chiesa di Nola.

L’incontro si intitola Parole per il futuro ed è l’inizio di una serie di appuntamenti nei quali esponenti del mondo della cultura saranno invitati a riflettere sul tempo presente e a immaginare il futuro prossimo.

«In questo tempo di grandi cambiamenti – ha affermato Alfonso Lanzieri, presidente del Movimento ecclesiale d’impegno culturale – è necessario pensare gli avvenimenti, tentare di leggere i processi in atto per non farsi travolgere ma per abitarli e orientarli con l’intelligenza e la fede. Proviamo perciò a dare spazio a interlocutori significativi dell’orizzonte culturale italiano, nella speranza che ciò possa essere utile a tanti».