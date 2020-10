Parte da Avella la campagna vaccinazione antinfluenzale. Video

Si porta a conoscenza che dalla prossima settimana i medici di medicina generale di Avella inizieranno le vaccinazioni antinfluenzali. Le stesse saranno effettuate in una struttura idonea fornita dal Comune di Avella che è situata al piano terra dei Palazzi Ercolino scala B, in via De Sanctis 17/23, presso il centro di Fisioterapia Equilibrium.

I medici saranno coadiuvati dalla Protezione Civile di Avella e da Infermiere Professionale. La struttura sarà sanificata sia prima che dopo l’effettuazione delle stesse vaccinazioni. Saranno inoltre ottemperate tutte le cautele sanitarie previste.

Il Dottore Biancardi effettuerà le vaccinazioni ai propri pazienti ogni Martedì e Mercoledì dalle ore 16 alle ore 19. Gli altri medici afferenti alla struttura informeranno a loro volta i loro pazienti precisando date ed orari.

Ecco in allegato il video informativo da noi realizzato con interviste e dettagli.





