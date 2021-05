Parte da Napoli la grande iniziativa di ripresa degli Chef. I cuochi dell’APCI, intendono riportare in presenza l’esercizio della loro professione

Per il primo incontro in presenza, in programma lunedì 10 maggio, APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani) ha scelto Napoli e la sede di Refettorio Made in Cloister, una mensa sociale che tutti i lunedì distribuisce pasti alle persone fragili del quartiere di Porta Capuana, con l’obiettivo di combattere lo spreco alimentare e l’isolamento sociale. Un progetto nato nel 2018, grazie alla collaborazione con Food for Soul, onlus fondata dallo chef Massimo Bottura. I professionisti del Giro d’Italia ‘Taste & Learn’, che si svolgerà sempre negli spazi di Refettorio Made in Cloister, hanno deciso di ripartire da qui e questo per APCI ha un significato ancora più importante, che sottolinea il ruolo di servizio e di collaborazione della ristorazione e la volontà dell’associazione di mettere l’esperienza dei propri associati al servizio di tutti, con gioia, impegno e voglia di rinascere. Progetto che è stato condiviso con entusiasmo da tutte le aziende partner che forniranno le materie prime e le attrezzature non solo per il Giro d’Italia, ma anche per i pasti realizzati per la Mensa solidale. Nella stessa giornata, infatti, i cuochi della Squadra Nazionale APCI Chef Italia supporteranno la Delegazione APCI Campania per l’attività della Mensa di Made in Cloister e si dedicheranno, nel pomeriggio, alla formazione per un gruppo selezionato di colleghi del territorio presenti all’appuntamento con il Giro d’Italia. L’appuntamento, riservato ai professionisti, è un vero e proprio viaggio di esperienze e di apprendimento su ingredienti, ricette, interpretazioni e impiattamenti, nel quale la Squadra Nazionale APCI Chef Italia, capitanata da Luca Malacrida, guida i professionisti presenti in un viaggio culinario formativo. La tappa di Napoli è inoltre l’occasione per presentare il nuovo Consiglio Direttivo di APCI Campania, forte di alcuni nuovi ingressi di particolare prestigio, che si uniscono alla solidità del gruppo storico. A partire dal Presidente onorario, Paolo Gramaglia, chef 1 stella Michelin alla guida del Ristorante President di Pompei e dal Presidente Regionale Arturo Fusco. In consiglio sono anche presenti Antonio Arfè e Antonio Sorrentino, neoeletto Consigliere Nazionale APCI e riferimento del Direttivo Regionale di APCI Campania, che dichiara: “Con la riorganizzazione di APCI Campania vogliamo mandare un segnale di ottimismo per ripartire con una nuova spinta. E’ proprio in questi momenti che tutti ci dobbiamo dare da fare per ridare un equilibrio al nostro lavoro e al nostro modo di vivere, acquisendo nuova consapevolezza di noi stessi e del mondo intorno a noi. Quando ritorneremo alla normalità della vita, del lavoro e delle amicizie non dobbiamo dimenticare, ma portare con noi quello che abbiamo imparato in un periodo così particolare”. Insieme a loro: Fabio Ometo (Napoli), Luca Fattorusso (Salerno), Alessia Fraiese (comunicazione), Gaetano Zelante (scuole alberghiere), Peppe De Mare (sala e showcooking) Massimo Passarelli (segretario).

Giuseppe De Girolamo

