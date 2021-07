Party del Sorriso a Villa Domi un grande successo con Angelo Iannelli

Grande trionfo e mille emozioni al Party del Sorriso , una serata all’insegna della solidarietà, della moda, dello spettacolo, della musica, dello stile e del divertimento, dopo il successo delle scorse edizioni. Questa importante kermesse solidale, che si è svolta venerdì 9 luglio alle ore 20:00 nell’incantevole e splendida dimora settecentesca di Villa Domi, dedicata alle persone meno fortunate anche quest’anno ha fatto vincere il Sorriso, nonostante il periodo pandemico, nel mondo. La manifestazione è ideata e curata, da anni, dall’artista poliedrico Angelo Iannelli, conosciuto come l’Ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale, e organizzata dall’Associazione Vesuvius in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa. La kermesse è stata condotta in modo impeccabile dal quartetto composto da Erennio De Vita, Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella. In una serata variegata e poliedrica , la maccina dell’emozioni ha visto il momento clou con la consegna del prestigioso premio “Cuore D’oro” a Corrado Ferlaino, ex presidente Calcio Napoli Campione d’Italia. Premiato anche il ragazzo speciale Ciro Pisco, vestito con una maglia del Napoli, che ha donato dei premi ad Angelo Iannelli, Edda Cioffi e Cosimo Alberti. Tante le emozioni che hanno arricchito l’evento, a partire dalla performance artistica della violinista Daniela Trionfante, dal cantautore Marco Fasano che si esibito con il suo ultimo brano in duetto, dai cantanti Ludo Brusco Mr Hyde , sul palco le emozioni sono continuate con le canzoni di:Mario Conte,Teresa Moccia , Maria Rosaria Cenni , Ciro Marra e Gennaro Morra fino ai tanti flash moda. Infatti, tutti i presenti hanno potuto assistere alle sfilate delle modelle dell’Accademia Maria Mauro, di The Quero Mucho e del noto stilista Salvatore Fiorentino. Un vero cocktail di emozioni indescrivibili con moda, pittura, musica, spettacolo e buon cibo. Nella Villa Domi l’atmosfera diventa magica con i giochi di multi-luci della bellissima Aigul Duisheeva che come sempre è superlativa nelle sue esibizioni e ancora la musica gitana di Rosario Scotti Di Carlo accompagnata da una bravissima danzatrice del ventre . Tantissime personalità presenti al party dell’ encomiabile cavaliere del sociale Angelo Iannelli come I due attori della fiction televisiva de “Un posto al Sole” Cosimo Alberti e Giovanni Caso, Lucia Cassini, Alan De Luca, Antoine, Giuseppe Cascella, Enzo Guariglia, Stefano De Clemente , Enzo Nicolo’, Rosario Rey Penza,Peppino di Bernardo, Ugo Autuori, On Paolo Russo , Pasquale Capasso, Valerio Cascella , Loris Capasso, Vittorio Adelfi, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2, le blogger Lina La Mura e Dora Chiariello, i giornalisti: Giuseppe De Carlo, Antonio D’addio, Gianfranco Bellissimo, Anna Maria Ghedina,Gigione Maresca, Teresa Lucianelli,Vincenzo Assanti, Elio Guerriero, la modella Natascia Ummaro, Alfredo Mariani, Vania Scarpato, Mila,Chiara Cernicchiara e tanti altri. Alla console Dj Sasà Giglio. La serata ha visto anche l’allestimento de “ I Percorsi D’arte in Tour” con la mostra degli artisti come: Bruno Ciniglia, Luigi Cali, Claudio Torino, Nadia Basso, Lorenzo Di Marino e Maurizio Fontanella che hanno impreziosito la manifestazione. Durante la serata è stato possibile degustare alcune eccellenze gastronomiche campane offerte dai partners che hanno sostenuto questa importante iniziativa, tra cui Caseificio San Vito, Luciano Sorbillo, Gemme del Vesuvio, LaTorrente, Caffe’ D’angelo, Azienda Agricola Turboli Luigi ‘O Sole ‘e Napule, Vini Ferraro, L’abbondanza del Pane, Sapori di Napoli, Terre Pompeiane, Cioccolata Todisco, Ciro Poppella, Cuore di Sfogliatelle, Pasticcieria Dolce e Caffè, Rastiello confetti,Pomilia Zuccheri, Accendi un sogno fuochi d’artificio. La serata si è conclusa con spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato Villa Domi. La manifestazione è stata ripresa dai più importanti mass media regionali e nazionali, tra cui Artes tv, Divi e Divi, Tele Blu, TV Club Economy che ha trasmesso in diretta la kermesse dt e Dgphotoart. Il tutto immortalato attraverso gli scatti dei fotografri: Rino D’antonio, Umbertt Raia, Bruno Fontanarosa, Vincenzo Burrone, Mauro Cielo , Alessandro Perrotta , Arturo Ciotola e tanti altri. Per la sicurezza erano presenti Union Securty S.p.a, Base Puma Protezione Civile.

Il Party del Sorriso è una vera “macchina” delle emozioni tra sociale , cultura, arte, moda , spettacolo e del cinema.

Comunicato stampa Associazione Vesuvius Angelo Iannelli

