Party del Sorriso a Villa domi un trionfo con Angelo Iannelli tante eccellenze unite nel segno della solidarietà

Chapeu per il Party del Sorriso, una serata indimenticabile, che resterà nella storia dei grandi eventi, mille emozioni all’insegna della solidarietà, della moda, dello spettacolo, della musica, dello stile e del divertimento, dopo il successo delle scorse edizioni. Questa tradizionale kermesse solidale, si è svolta sabato 9 Ottobre alle ore 20:00 nell’incantevole e splendida dimora settecentesca di Villa Domi e dedicata alle persone meno fortunate, anche quest’anno ha fatto vincere il “Sorriso”, nulla ha potuto il freddo al cospetto della voglia di solidarietà. La manifestazione è ideata e curata, dal “productor emocion” Angelo Iannelli, l’artista, conosciuto come l’Ambasciatore del sorriso per il suo impegno nel sociale, è organizzata dall’Associazione Vesuvius A.P.S in collaborazione con Villa Domi Eventi del patron Domenico Contessa. La serata è stata condotta dallo storico quartetto composto da: Erennio De Vita, Edda Cioffi, Angelo Iannelli ed Emanuela Gambardella. In una serata variegata e poliedrica, come poliedrico è lo stesso ideatore , l’arcobaleno dell’emozioni ,ha visto il momento clou con la consegna del prestigioso premio “Cuore D’oro” al cantautore “Erminio Sinni” Vincitore di The Voice Senior che ha fatto venire al folto pubblico la pelle d’oca cantando la sua famosa canzona “ E tu davanti a me” coinvolgendo tutti i presenti a suon di note e voce . Il prestigioso riconoscimento è stato realizzato dall’artista Michele Buonincontro che ha voluto omaggiare anche Angelo Iannelli e Domenico Contessa con delle sue opere . Premiato anche il ragazzo speciale Ciro Pisco. Tante le emozioni che hanno arricchito l’evento, a partire dalla performance artistica della violinista Daniela Trionfante, i cantanti : Antonello Cuomo e suo figlio Carlo ,Ludo Brusco Mr Hyde che a proposto il suo capolavoro “Si a cosa cchiu’ bella”, sul palco le emozioni sono continuate con le canzoni di: Mario Conte, Teresa Moccia, , Ciro Marra, fino ai momenti di moda. Infatti, tutti i presenti hanno potuto assistere entusiasti alle sfilate delle bellissime modelle di Paprika intimo, pigiama e costumi che ha presentato i suoi capi esclusivi , Titti Petrucci invece ha presentato l’alta moda Psyco Paris . Un vero cocktail di emozioni indescrivibili con moda, pittura, musica, spettacolo e buon cibo. Nella Villa Domi l’atmosfera diventa magica con la musica gitana di Rosario Scotti Di Carlo accompagnata da una bravissima danzatrice del ventre Sea Jall.

Tantissime personalità presenti al party del re del sociale Angelo Iannelli : Enzo Fischetti, Paola Mercurio, Max Bellocchio, Franco Melidoni, On. Sindaco Francesco Barbato, Francesca Brandi, Fabio Toscano, Giuseppe Gambi, Vittorio Adelfi, Roberto Minini sosia di Bono Vox U2, Paulino Arcanio, Genny Nugnes, Rosario Penza, Sergio Costa, Reginaldo Carrino Miry D’amico, Amedeo Barbato, Cosimo Baciata, Valerio Cascella Rosa Granata, Auigul Duischeeva,

I giornalisti: Giuseppe De Carlo, Gino La Gatta, Teresa Iannelli, Felice Marotta, Elio Guerriero, Teresa Lucianelli e Rosita Arpaia e tanti altri. Alla consolle Dj Sasà Giglio. La serata ha visto anche l’allestimento de “I Percorsi D’arte in Tour” con la mostra degli artisti come: Bruno Ciniglia, Luigi Cali, Nadia Basso, Lorenzo Di Marino e Francesco Sellone che hanno impreziosito la manifestazione. Durante la serata è stato possibile degustare alcune eccellenze gastronomiche campane offerte dai partners che hanno sostenuto questa importante iniziativa, tra cui :Caseificio Lattoneria Sorrentina , Gemme del Vesuvio, Caffè D’angelo, Azienda Agricola Turboli Luigi , Vini Ferraro, Rogante Sparkling fruits ,L’abbondanza del Pane, Sapori di Napoli, Terre Pompeiane, Cioccolata Todisco, Cuore di Sfogliatelle, Pomilia Zuccheri, Makeupartist ,Model Mare Management, Academy, Gennaro Scognamiglio pianti e fiori e Accendi un sogno fuochi d’artificio. La serata si è conclusa con spettacolari fuochi d’artificio che hanno illuminato Villa Domi e i volti gioiosi di tutti i presenti. La manifestazione è stata ripresa , Tele Blu , Web TV1, Intervistescon Tv e Dgphotoart, tutto immortalato attraverso gli scatti dei fotografri: Sandro Barrasso,Umberto Raia, Bruno Fontanarosa, Vincenzo Burrone, Alessandro Perrotta, Arturo Ciotola, Maria Villani,Raffaele Evangelista, Pio Angillotti, ,Bruno Ciniglia e tanti altri. La serata è stata un grande trionfo. Non ci resta che attendere la sesta edizione con la macchina dell’emozioni e il suo productor Angelo Iannelli. Soddisfatti gli organizzatori, emozionato per il successo il padron della Villa Domi Domenico Contessa che ha asserito: è stata senza dubbio una delle serate più belle organizzate in questa villa.

Foto Umberto Raia

Comunicato stampa ass. Vesuvius.

