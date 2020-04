NOLA. Pasqua del Cuore, l’associazione Meridies propone una serie di iniziative a distanza per continuare a comunicare e condividere la cultura.

Si intitola “Pasqua del cuore” l’evento 3.0 organizzato da Meridies, che in questo difficile periodo storico non perde la voglia di comunicare e condividere la cultura. L’associazione nolana propone video tutorial, approfondimenti artistici e momenti creativi per i più piccoli tutti a tema pasquale, da godersi comodamente a casa. Gli appuntamenti, che il pubblico potrà seguire sulla pagina facebook dell’associazione, si concluderanno con un momento davvero speciale: nel giorno di Pasqua quattro straordinari e generosi musicisti saliranno sullo stesso palco virtuale e si esibiranno per un concerto di musica classica.

Come ha sottolineato il presidente Michele Napolitano: “Questa lontananza forzata non può allentare il legame che abbiamo con il territorio e con tutti gli amici che seguono i nostri eventi. Grazie al supporto della tecnologia possiamo sentirci tutti più vicini, anche al nostro patrimonio culturale”.

Di seguito tutte le attività programmate:

Domenica 5 Aprile

ore 17.30 La Passione di Cristo nelle decorazioni del refettorio di Sant’Angelo in Palco

Lunedì 6 Aprile

ore 17.30 Momenti di creatività. Video tutorial per bambini

A seguire nuovo contest: Emozioni di Pasqua

Martedì 7 Aprile

ore 17.30 Zucchero, cacio e amendole: Pasqua con le signore monache

Mercoledì 8 Aprile

ore 17.30 Letture per bambini a cura di Bibì e Cocò libreria indipendente di Nola

Giovedì 9 Aprile

ore 17.30 Momenti di creatività. Video tutorial per bambini a cura di Elisabetta Picardi

Domenica 12 Aprile

ore 18.00 Gran concerto di Pasqua

Pianoforte: Geminiano Mancusi

Violino: Carmine Ianniciello

Violoncello: Vladimir Kocaqui

Soprano: Maddalena Ambrosino

adsense – Responsive – Post Articolo