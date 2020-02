Paura in Irpinia per l’arrivo di un giovane da un focolaio del Coronavirus senza rispettare il divieto di lasciare la zona.

A Montefusco è scattato il protocollo di sicurezza per il Coronavirus, in quanto un giovane di Codogno, focolaio del virus nel nord Italia, ha deciso, senza rispettare il divieto di abbandonare il paese, di tornare in Irpinia nel suo paese di origine. Il ragazzo, che viveva a Codogno, per paura ha preso il treno ed è arrivato a Napoli. Da qui il pullman dell’Air fino a raggiungere Avellino, poi un altro mezzo pubblico per Montefusco. Chi lo ha incontrato in paese deve subito avvisare le autorità sanitarie in quanto potrebbe essere portatore del virus anche se, a quanto sembra per il momento, il giovane non presenta nessun sintomo che possa far preoccupare, ma il protocollo in questi casi prevede 14 giorni di isolamento per tutti coloro che hanno avuto contatti con l’area del focolaio del virus.

Il ragazzo e la sua famiglia sono stati con ordinanza da parte del sindaco di Montefusco, Gaetano Zaccaria, invitati a non lasciare la propria abitazione fino a quanto le autorità sanitarie non si saranno espresse sul eventuale contagio.

