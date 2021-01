PD Irpinia, ecco il manifesto “Il nostro tempo”: tantissime le sottoscrizioni tra rappresentanti istituzionali e politici

Con la sottoscrizione di una foltissima platea di rappresentanti istituzionali e politici della provincia di Avellino, il manifesto “Il nostro tempo” vuole rappresentare l’avvio di una discussione pubblica che abbia per oggetto il Partito Democratico, il ruolo che gli si vuole assegnare, la prospettiva politica che si intende costruire, partendo dalla constatazione che il Pd rappresenta il motore del centrosinistra ed il riferimento politico di ampi strati della società irpina, di mondi ed esperienze politiche e sociali che oggi più che mai chiedono un’azione trasparente, incisiva ed efficace.

I sottoscrittori del manifesto rappresentano perciò un gruppo più ampio di persone che ormai da tempo ha avviato un confronto che oggi vuole aprirsi al contributo e alla partecipazione di chi ne condivide spirito, valori e senso.

IL NOSTRO TEMPO

Le stagioni della politica non sempre seguono un andamento lineare a volte sembrano fermarsi, altre accelerano.

La parabola del Partito Democratico dell’ultimo anno ne rappresenta il chiaro paradigma.

Insidiato dalle scissioni, lacerato dalle divisioni interne, sembrava mostrare segni di cedimento che i detrattori si apprestavano a celebrare ad urne regionali chiuse.

Poi è accaduto che, in un contesto di grande frammentazione, di grave crisi economica, in un clima di incertezza e paura legato alla pandemia, il PD è tornato ad essere il primo partito.

È accaduto che l’Irpinia, quella stessa Irpinia che solo tre anni orsono si era lasciata lusingare dal cinismo populista, abbia individuato il PD quale forza trainante, responsabile e progressista, motore del centro sinistra.

Le nostre genti, le donne e gli uomini, nonostante tutto, si sono ritrovate ancora, riconoscendosi, nei valori di solidarietà, di libertà, di democrazia che da sempre sono fondamento del PD.

Tanti giovani, tanti amministratori pur non iscritti, pur non avendo mai partecipato alle liturgie delle segreterie e dei circoli si sono spesi affinché le ragioni del Partito si affermassero.

È, dunque, maturo il tempo, è questo il tempo, è il nostro tempo.

Si impone una proposta chiara,

che faccia ammenda dei troppi errori,

che strappi il velo delle ambiguità,

che spalanchi le porte alla partecipazione dei tanti uomini e donne, giovani e amministratori che in controtendenza chiedono di partecipare alla vita del partito,

che metta in circolo talenti con l’unico obiettivo di disegnare un futuro possibile,

che sia capace di dare forma alla speranza.

Crediamo in un PD nel quale il senso di appartenenza, l’orgoglio di essere portatori di valori non negoziabili, sia vissuto come un dono capace di orientare la nostra azione nel perseguimento dell’unità intesa come valorizzazione delle diversità;

Crediamo in un PD autenticamente riformista, con radici saldamente ancorate nel centro sinistra, senza equivoci, senza eccezioni, senza distinguo e senza sbavature;

Crediamo in un PD protagonista, capace di tracciare una proposta chiara e condivisa;

Crediamo in un PD che investa nella formazione politica dei giovani che guardano al partito democratico con interesse;

Crediamo nel PD dei circoli spazio nel quale si esplica la passione degli iscritti, di chi crede nella politica e ama il confronto; spazio nel quale si realizza l’incontro tra cittadini e amministratori, dove si seleziona la classe dirigente. Il circolo luogo della proposta finalizzata al bene comune.

Crediamo in un Pd “trasparente”, una comunità di donne e di uomini, sempre pronta ad emarginare pratiche poco chiare, che scelga sempre di stare dalla parte della legalità.

Crediamo in un Pd “vicino alle fasce sociali più deboli” con amministratori locali che sappiano porre al primo posto il potenziamento dei servizi sociali e delle buone pratiche per l’assistenza ai più deboli;

Crediamo in un Pd “giovane”. Un partito capace di guardare con gli occhi di coloro che hanno deciso di restare nella nostra terra e che vogliono profondere il loro impegno per costruire un domani migliore;

Crediamo in un Pd “comunicativo” un partito pienamente calato nel nostro tempo che sappia utilizzare i nuovi strumenti di comunicazione per raccontare il lavoro dei suoi amministratori e per coltivare il rapporto con i suoi militanti;

Crediamo in un Pd “coraggioso” per affrontare le sfide che ci attendono, con il coraggio di chi crede davvero nei valori fondanti del partito; il coraggio di chi vive l’impegno politico in libertà, perché senza soggezione di sorta; il coraggio della perseveranza, perché il Partito Democratico irpino, oggi più che mai, ha bisogno di donne e uomini che hanno la forza di provarci ancora, di rialzarsi, di non arrendersi, nonostante tutto.

Davanti a noi c’è un tempo straordinario con strumenti straordinari nel quale, convinti come siamo dell’intangibilità dell’art. 49 della nostra Costituzione, è nostro dovere, scrivere pagine nuove.

Diamo forma alla Speranza, questo è il Pd che vogliamo, noi ci crediamo.

Sottoscritto da:

Marco Santo Alaia, sindaco di Sperone Enza Ambrosone, ex vicesindaco di Avellino Salvatore Antonacci, consigliere comunale di Atripalda Ersilia Arace, consigliere comunale di Cairano Franco Archidiacono, sindaco di Vallesaccarda Michele Balestrieri, consigliere comunale di Salza Irpina Giuseppe Barbato, consigliere comunale di Pietrastornina Antonio Barletta, consigliere comunale di Ospedaletto d’Alpinolo Francesco Biancaniello, consigliere comunale di Nusco Carmine Bozzacco, direttivo Pd Montella Gennaro Buonopane, consigliere comunale di Mirabella Eclano Rino Buonopane, sindaco di Montella e presidente del Gal Irpinia Sannio Chiara Cacace, consigliere comunale di Avella Dario Calò, assessore comunale di Frigento Francescantonio Capone, ex sindaco di Mirabella Eclano Luisa Capone, assessore comunale di San Potito Ultra Assunta Carbone, direttivo Pd Montella Vito Carbone, consigliere comunale di Lapio Vincenzo Carrabs, consigliere comunale di Gesualdo Mauro Caruso, consigliere comunale di Parolise Paolo Caruso, sindaco di Zungoli Antonio Cerrone, consigliere comunale di Volturara Irpina Luigi Chiaradonna, direttivo Pd Montella Vanni Chieffo, presidente del Gal Irpinia e segretario del circolo Laboratorio Democratico di Avellino Gaetano Chirico, assessore comunale di Cairano Simona Ciampi, consigliere comunale di Montemiletto Alfredo Ciardiello, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina Luca Cipriano, consigliere comunale di Avellino Carmine Ciullo, sindaco di Frigento Francesco Clemente, consigliere comunale di Teora Vincenzo Codella, consigliere comunale di Calitri Felice Colantuoni, consigliere comunale di Pietradefusi Antonio Cosentino, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Carmine Coviello, vicesindaco di Altavilla Irpina Rosalba Crocco, consigliere comunale di Cairano Daniele Cubelli, consigliere comunale di Caltri e segretario circolo PD di Calitri Loredana Cucciniello, consigliere comunale di Contrada Tony Cucciniello, ex consigliere comunale di Avellino Luigi D’Angelis, sindaco di Cairano e consigliere provinciale Giuseppe Damiano, consigliere comunale di Lacedonia Sofia D’Anna, assessore comunale di Sperone Carmine De Fazio, sindaco di Sant’Angelo a Scala Antonio Della Fortuna, consigliere comunale di Nusco Antonio De Micco, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Giuseppe De Pasquale, sindaco di Bonito Gerardo De Piano, consigliere comunale di Montoro Olimpia De Simone, direttivo Pd Montella Giancarlo De Vito, sindaco di Aquilonia Vincenzo De Vito, segretario PD Baiano Amado Delli Gatti, sindaco di Torella de Lombardi Anna Dello Buono, vicesindaco di Montella Giacomo Dello Russo, consigliere comunale di Mercogliano Virginia Dello Russo, assessore comunale di Summonte Roberto Di Biasi, consigliere comunale di Cairano Teresa Di Donna, assessore comunale di Sant’Angelo a Scala Edvige Di Mauro, reggente circolo Pd Montella Eugenio Di Prizio, vicesindaco di Torella de Lombardi Nunzio Donnarumma, sindaco di Tufo Barbara Evangelista, presidente consiglio comunale di Mercogliano Raffaele Fabiano, sindaco di Casalbore Antonella Fabrizio, vicesindaco di Tufo Leandro Faggiano, segreteria provinciale GD Avellino Pasquale Ferraro, assessore comunale di Mercogliano Leonardo Festa, ex consigliere comunale Avellino Carmela Festinese, consigliere comunale di Pietrastornina Francesco Filodemo, presidente consiglio comunale di Solofra Raffaele Filomena, consigliere comunale di Zungoli Mariateresa Fontanella, sindaco di Sorbo Serpico Domenico Forgione, consigliere comunale di Gesualdo Pino Freda, ex consigliere comunale di Avellino Giuseppe Frieri, consigliere comunale di Cairano Agostino Frongillo, consigliere comunale di Montemiletto Albino Fucci, vicesindaco di Roccabascerana Pasquale Gallo, assessore comunale di Rotondi Pasquale Gallucci, consigliere comunale di Solofra Emiliano Gambone, assessore comunale di Montella Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino Marietta Giordano, consigliere comunale di Avellino Nicola Giordano, consigliere comunale di Avellino Luigi Giovine, consigliere comunale di Calabritto Pasquale Giuditta, sindaco di Summonte Egidio Gramaglia, assessore comunale di Montella Paola Grasso, assessore comunale di Conza della Campania Beniamino Grillo, sindaco di Senerchia Marilisa Grillo, assessore comunale di Grottaminarda Raffaele Guariniello, assessore comunale di Montoro Paola Maria Guerriero, consigliere comunale di Capriglia Irpina Ettore Iacovacci, capogruppo PD Comune di Avellino Gerardo Iandolo, consigliere comunale di Salza Irpina, già sindaco Pierfrancesco Ignelzi, consigliere comunale di Casalbore Mirko Iorillo, sindaco di Montecalvo Irpino Ernesto Iorizzo, consigliere comunale di Villanova del Battista Romina Iuliano, direttivo Pd Montella Giuseppe Lannunziata, consigliere comunale di Lacedonia Angela La Porta, vicesindaco di Savignano Irpino Teresa La Vita, consigliere comunale di Mirabella Eclano Corrado Lepore, direttivo Pd Montella Domenico Lomazzo, vicesindaco di Volturara Irpina Marcello Losanno, consigliere comunale di Bonito Pier Carmine Lombardi, consigliere comunale di Monteforte Irpino Franco Luongo, consigliere comunale di Cairano Michele Macina, consigliere comunale di Sturno Salvatore Maffettone, sindaco di Taurano Antonio Maietta, consigliere comunale di Sperone Aniello Manfredi, ex consigliere comunale di Moschiano Lorenzo Manganese, Comune di Sant’Angelo all’Esca Antonio Manzi, sindaco di Carife Angela Marano, consigliere comunale di Montella e assessore alla Comunità Montana Terminio Cervialto Mariano Marano, direttivo Pd Montella Nadia Marallo, consigliere comunale di Montemiletto Annibale Marciano, vicesindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Antonio Martino, assessore comunale di Serino e vicepresidente della Comunità Montana Terminio Cervialto Stefano Matteis, consigliere comunale di Castelvetere sul Calore Salvatore Mazzeo, consigliere comunale di Cairano Lorenzo Melillo, sindaco di Caposele Antonella Meninno, presidente del consiglio comunale di Grottaminarda Valentino Meninno, segretario circolo PD Grottaminarda Giuseppina Meola, consigliere comunale di Montemiletto Franco Mercuro, ex assessore comunale di Avellino Lucio Molinario, consigliere comunale di Nusco Gelsomina Monteverde, assessore comunale di Caposele Eugenio Moschella, consigliere comunale di San Potito Ultra Roberta Muscati, assessore comunale di Serino Marino Nardiello, consigliere comunale di Castelvetere sul Calore Gianfranco Oliva, consigliere comunale di San Michele di Serino e segretario Pd San Michele di Serino Annamaria Oliviero, sindaco di Torrioni Euplio Pagliarulo, vicesindaco di Vallesaccarda Nancy Palladino, assessore comunale di Atripalda Virginia Pascucci, assessore comunale di Grottaminarda Romolo Pasquariello, vicesindaco di Fontanarosa Francesco Pepe, vicesindaco di Montecalvo Irpino Costantino Pesca, consigliere comunale di Atripalda Giuseppe Pescatore, sindaco di Fontanarosa Vincenzo Perrella, consigliere comunale di Casalbore Maurizio Petracca, consigliere regionale della Campania Palmina Petriello, direttivo Pd Montella Giuseppe Petrillo, direttivo Pd Montella Antonio Picari, consigliere comunale di Trevico Nunziante Picariello, sindaco di Capriglia Irpina Nello Pizza, già candidato sindaco di Avellino Salvatore Pizza, direttivo Pd Montella Sabrina Polcari, consigliere comunale di Altavilla Irpina Nicola Poppa, ex consigliere comunale di Avellino Lorenzo Preziosi, assessore comunale di Aiello del Sabato e segretario provinciale GD Avellino Carlo Preziosi, consigliere comunale di Ospedaletto d’Alpinolo Marco Renna, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Maria Renna, vicesindaco di Prata Principato Ultra Nando Romano, ex consigliere provinciale Roberto Romano, consigliere comunale di Aiello del Sabato Gianni Romeo, tesoriere facente funzione segreteria provinciale PD Avellino Umberto Rubinaccio, consigliere comunale di Forino Maria Antonietta Russo, vicesindaco di Cairano Sebastiano Russo, presidente del consiglio comunale di Quindici Alberico Saccone, vice sindaco di Pietrastornina Antonio Saggese, sindaco di Ospedaletto d’Alpinolo Pasquale Salierno, consigliere comunale di Villamaina Emilio Salvatore, vicesindaco di Casalbore Ermanno Salvatore, assessore comunale di Carife Riccardo Sciarrillo, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Vittorio Sellitto, direzione provinciale GD Avellino Adriano Selvestrini, ex vicesindaco di Quindici Sabatino Settembre, vicesindaco di Domicella Teodoro Sibilia, vicesindaco di San Mango sul Calore Teresa Sibilia, segretario circolo PD San Mango sul Calore Carmine Simeone, consigliere comunale di Capriglia Irpina Antonio Spagnuolo, vicesindaco di Capriglia Irpina Marcantonio Spera, vicesindaco di Grottaminarda Armando Sturchio, vicesindaco di Caposele Michele Tedesco, consigliere comunale di Andretta Gabriella Testa, assessore comunale di Contrada Lello Todino, consigliere comunale di Cervinara Carmine Tomeo, assessore comunale di Monteforte Irpino Ettore Tutolo, assessore comunale di Casalbore Giulio Urciuoli, vicesindaco di Mancocalzati e segretario circolo Pd di Manocalzati Gabriele Uva, segreteria regionale GD Giulio Varallo, direttivo Pd Montella Modestino Verrengia, ex assessore comunale di Avellino Beniamino Villanova, consigliere comunale di San Martino Valle Caudina Cristina Vitale, direttivo Pd Montella Mena Volpe, direttivo Pd Montella Ferdinando Zaccaria, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Gianluca Zaccaria, consigliere comunale di Sant’Angelo a Scala Amato Ziccardi, consigliere comunale di Cairano Ermando Zoina, consigliere comunale Montemiletto e segretario circolo PD Montemiletto

