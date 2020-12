PENISOLA SORRENTINA, VICO EQUENSE: alla guida di furgone rubato prova ad investire i carabinieri. 26enne in manette per tentato omicidio

La centrale operativa 112 ha segnalato sul territorio sorrentino un furgone rubato due giorni fa, allertando tutte le pattuglie in zona. I carabinieri della Compagnia di Sorrento hanno così organizzato posti di blocco in ogni possibile via di fuga, tra queste la statale 145.

Ayat Farise, 26enne di origini libiche, già noto alle ffoo e alla guida del furgone rubato, ha tentato il tutto per tutto.

Quando ha notato una pattuglia che gli sbarrava la strada ha frenato bruscamente e inserito la retromarcia, tamponando la macchina che lo seguiva.

Ha poi accelerato e puntando la vettura di servizio tentato di investire i militari. Uno dei carabinieri, dopo aver schivato il veicolo lanciato a folle velocità, ha sparato contro uno degli pneumatici.

Il 26enne ha dovuto abbandonare il veicolo e per sfuggire alla cattura si è lanciato da un pendio scosceso. I carabinieri non lo hanno perso di vista e dopo un breve inseguimento lo hanno arrestato.

E’ ora in carcere. Dovrà rispondere di tentato omicidio, resistenza a p.u. e furto.

